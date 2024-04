Bologna Salernitana 3-0, il sogno continua

Bologna, 1 aprile 2024 – Il Bologna prosegue la sua corsa tra i primi della classe in Serie A, batte la Salernitana 3-0 nella 30esima giornata e si porta momentaneamente in classifica a +6 punti sulla Roma, che ambisce al suo quarto posto e stasera incontra il Lecce al Via del Mare. La Juventus, al terzo posto, ora dista solo due punti.

A decidere il match Orsolini e Saelemaekers nel primo tempo e Lykogiannis nel secondo. Partita quasi tutta in mano ai rossoblù fin dai primi minuti, con sporadici lampi dei campani, fanalino di coda.

La corsa del Bologna alla Champions continua con la seconda vittoria consecutiva dopo quella con l'Empoli: e ora Thiago Motta fa tremare anche il terzo posto della Juventus.

Il tabellino

Bologna-Salernitana 3-0

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch (38'st De Silvestri), Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Freuler (29'st Urbanski), Aebischer; Orsolini (19'st Ndoye), Ferguson (29'st Fabbian), Saelemaekers; Odgaard (19'st Zirkzee). In panchina: Bagnolini, Skorupski, Corazza, Kristiansen, Ilic, El Azzouzi, Moro, Castro, Karlsson. Allenatore: Motta.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi (15'st Sambia), Manolas (38'st Boateng), Pirola, Pellegrino (21'st Vignato); Tchaouna, Maggiore (15'st Coulibaly), Basic (21'st Legowski), Bradaric; Candreva; Simy. In panchina: Fiorillo, Salvati, Zanoli, Pasalidis, Ferrari, Martegani, Gomis, Weissman, Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Reti: 14'pt Orsolini, 44'pt Saelemaekers; 47'st Lykogiannis

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Pierozzi, Candreva, Tchaouna. Angoli: 5-3 per il Bologna. Recupero: 2'; 5'.