Il Bologna pareggia ancora: a Torino finisce 0-0, colpo Champions rimandato

Bologna, 3 maggio 2024 – Il Bologna continua la sua lenta corsa verso la Champions. Allo stadio Olimpico Grande Torino i rossoblù pareggiano 0-0 contro i granata e mettono un altro mattoncino in vista della massima competizione europea.

Alla fine, a prevalere sono le difese delle due squadre (tra le migliori del campionato). La squadra di Thiago Motta ora si porta temporaneamente a +5 sulla Roma quinta, che però deve affrontare la Juve in questa giornata di campionato. La buona notizia per i rossoblu e che mancano soltanto 3 gare alla fine della stagione e quando non si può vincere è meglio pareggiare.

Il Torino di Juric, come da aspettative, si è dimostrato avversario ostico, in un campo reso ancora più difficile dalla pioggia battente. Le occasioni più grandi della partita le ha create proprio il Toro, che poteva segnare in più di un’occasione: è stato Skorupski a salvare i rossoblù, a cui non è poi riuscito il colpo nel finale nonostante il forcing, che avrebbe significato quasi Champions League. Ma per il sogno c’è ancora da aspettare: chissà che questo punto, come quello contro l’Udinese, non si dimostrerà poi utilissimo nella volata finale.

La partita

Nel giorno in cui allo stadio Olimpico Grande Torino si ricordano i 75 anni dalla tragedia di Superga, Thiago Motta sceglie Fabbian titolare nella posizione che era di Ferguson, con Ndoye ancora preferito a Orsolini, mentre Juric risponde con l’ex Masina e il tandem Zapata-Sanabria davanti.

Dopo un paio di pericoli creati dal Torino in avvio, è rossoblù il primo squillo della partita, con un tiro di Zirkzee a lato al 15’. La partita rimane equilibrata fino alla più grande occasione del primo tempo firmata Sanabria. L’attaccante granata incorna di testa, poi Skorupski è magistrale a salvare su un tiro di Zapata deviato velenosamente da Vlasic. Il Toro sale in cattedra, il Bologna è in difficoltà e non riesce a giocare come sa. L’unico pericolo creato dai rossoblù sul finale del primo tempo è di Aebischer, con un destro da fuori che sibila vicino al palo dopo una splendida sponda volante di Zirkzee.

Il secondo tempo si apre con un Bologna più pimpante, con Zirkzee che si mette in proprio ma manda alto da posizione defilata, poi è Aebischer a provarci dalla distanza con un tiro alzato in corner da Milinkovic-Savic. La partita non si sblocca, a Torino piove incessantemente e il Torino ha l’occasione d’oro della gara. Ilic stoppa e infila in buca d’angolo indisturbato: Skorupski compie ancora una volta un miracolo, poi graziato da Zapata che trova sulla ribattuta la schiena di Sanabria.

Thiago prova a svoltarla cambiando le ali: dopo Moro, il tecnico inserisce Orsolini e Odgaard per Ndoye e Saelemakers, ma le sostituzioni non sortiscono gli effetti sperati.

Nel finale spazio anche per Castro ed El Azzouzi, il Bologna prova ad assediare l’area granata ma nulla da fare. Non riesce il colpo Champions.

Tabellino

TORINO BOLOGNA 0-0

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic 6; Vojvoda 5.5, Buongiorno 6, Masina 6.5; Bellanova 6 (41'st Lazaro sv), Ricci 6.5, Ilic 6, Rodriguez 6; Vlasic 6 (28'st Linetty 6); Sanabria 6 (32'st Pellegri 5.5), Zapata 5.5. In panchina: Popa, Gemello, Lovato, Dellavalle, Ciammaglichella, Silva, Okereke, Savva, Kabic. Allenatore: Juric 6.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski 7; Posch 6, Lucumì 6, Calafiori 6.5, Kristiansen 6; Freuler 6.5; Ndoye 5.5 (24'st Orsolini 6), Fabbian 5.5 (14'st Moro 5.5), Aebischer 6 (37'st El Azzouzi sv), Saelemaekers 5.5 (24'st Odgaard 6); Zirkzee 5.5 (37'st Castro sv). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, M. Ilic, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Urbanski, Karlsson. Allenatore: Thiago Motta 6.

ARBITRO: Sozza di Seregno 6.

NOTE: serata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Vojvoda, Fabbian, Rodriguez, Aebischer. Angoli: 4-2 per il

Bologna. Recupero: 2'; 4'.