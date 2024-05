Calafiori e Orso con una carica nazionale. Vogliono ripagare la fiducia di Spalletti

Niente da fare per Giovanni Fabbian, che pure ci aveva sperato. Ma la chance arriva, nonostante le recenti esclusioni, per Riccardo Orsolini. E soprattutto per Riccardo Calafiori, convocato a furor di popolo a maggior ragione dopo la doppietta rifilata alla Juventus proprio sotto gli occhi del ct. Due rossoblù nell’elenco dei 30 pre convocati per l’Europeo alle porte. Due convocazioni che confermano la stagione da incorniciare del Bologna, dei suoi protagonisti e del lavoro di Motta sui giocatori. Il ct aveva parlato con Calafiori, Fabbian e Orsolini l’8 maggio, nel corso di una visita a Casteldebole per vederli all’opera e parlare con Motta, che li ha allenati tutto l’anno. Alla fine, per due su tre è arrivata la fumata bianca.

E’ solo una pre convocazione, e quindi i due non potranno cantare vittoria fino al 6 giugno, giorno delle convocazioni definitive. Convocazioni definitive che scatteranno a due giorni di distanza da Italia-Turchia, che si disputerà al Dall’Ara, nello stadio che per Calafiori e Orsolini significa casa e che potranno sfuttare per trarre ulteriore linfa e dare dimostrazione a Spalletti della loro utilità, qualora ce ne fosse bisogno.

Spulciando la lista dei convocati se ne potrebbe desumere che Orsolini ha buone chance di rientrare nei 26 definitivi. Perché Politano è fuori dai 30 e guardando l’elenco degli attaccanti chiamati (Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni), solo Chiesa potrebbe essere schierato come esterno destro d’attacco, a piede naturale. Al più Raspadori, che però nel Napoli ha trovato spazio di punta o sottopunta. El Shaarawy e Zaccagni, infatti, sono impiegati regolarmente a sinistra, mentre Scamacca e Retegui, oltre a Raspadori, sono punte e non esterni. I numeri raccontano, d’altronde, come al netto di alti e bassi Orso sia andato in doppia cifra per la seconda stagione consecutiva (10 dopo le 11 della passata stagione) e in questo campionato sia risultato l’esterno italiano con più gol, dietro solo a Pinamonti e Scamacca, che però sono prime punte.

E allora, alla luce delle convocazioni, Orsolini pare avere un piede nella lista dei convocati definitivi: da confermare a partire dal 31 maggio, quando i convocati si ritroveranno a Coverciano in vista delle amichevoli con Turchia (che precederà la lista definitiva) e Bosnia del 9 maggio. Calafiori, invece, pare ormai blindato. E’ tra i migliori difensori del campionato, se non il migliore. Ci sono altri due mancini nel pacchetto dei centrali oltre a lui (Bastoni e Buongiorno) in un totale di 6 centrali (a chiudere la lista Acerbi, Mancini e Scalvini), oltre a giocatori duttili come Darmian e Di Lorenzo, cosa che fa pensare che l’Italia potrebbe giocare a 3, come nelle ultime amichevoli. Ma in quanto a duttilità Calafiori, arrivato a Bologna da terzino sinistro e finito come miglior difensore centrale del Bologna, non ha nulla da invidiare. Fabbian può attendere.

Intanto, questo Bologna lancia due giocatori verso la nazionale e l’Europeo: alzando le quotazioni della propria rosa, con Calafiori che ha già fatto sapere che del proprio futuro se ne parlerà eventualmente dopo la rassegna continentale. Bologna permettendo. Fino ad allora, testa alla nazionale.