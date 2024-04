Cannavaro, "Bologna, missione compiuta solo a metà contro l'Udinese"

Troppe perdite di tempo concesse da Sacchi? Cannavaro, un po’ come quando giocava, non abbocca alla finta e si avventura in un dribbling riuscito. "Il Bologna è una buonissima squadra che ti fa correre tanto – dice l’ex campione del mondo alla seconda panchina con i bianconeri, dopo il ko al debutto nel mini-recupero contro la Roma –. Come tutte le squadre ha degli aspetti critici e abbiamo cercato di lavorare su quelli". Missione compiuta? Solo a metà, perché in undici contro dieci e sopra di un gol l’Udinese poteva resistere, senza contare che nel finale ha sprecato due clamorose occasioni per firmare il 2-1.

"In effetti andiamo via con un po’ di rammarico, perché forse oggi i tre punti ci potevano stare – dice Cannavaro –. Oggi in campo ho visto più coraggio, i ragazzi erano più liberi di testa di come li avevo visti con la Roma. Non era facile dopo il ko di giovedì, ma credo che questo gruppo abbia enormi potenzialità ed è la ragione per cui ho accettato con entusiasmo questa sfida. La situazione di classifica resta non facile, ma possiamo venirne a capo".