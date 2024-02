Carico e sorridente: così l’argentino si è presentato ai compagni a Casteldebole. Castro, primo allenamento ok

Primo allenamento in gruppo per Santiago Castro. Nel giorno del ritorno a Casteldebole della squadra e dell’inizio della marcia di avvicinamento alla trasferta di Bergamo, l’attaccante argentino ha potuto allenarsi per la prima volta con i nuovi compagni. Palestra prima, un’oretta di campo sotto la pioggia battente poi, con esercizi di possesso palla. Sorridente, felice e soprattutto molto carico ed energico: appare così Castro, che dovrà essere contenuto in questi primi giorni per evitare problemi da sovraccarico.

I test, completati lunedì mentre il gruppo era a riposo, sono andati bene, tanto è vero che può allenarsi regolarmente. Ma qualche valore da sistemare c’è: tutto regolare per un ragazzo che ha svolto il primo allenamento dopo due settimane di stop complice il ritorno dal preolimpico e l’attesa dei documenti.

Dovrà ritrovare la forma ottimale gradualmente senza strafare per evitare guai muscolari. Castro è a disposizione: starà a Thiago decidere se inserirlo tra i convocati per Bergamo e fargli respirare l’aria del gruppo e della partita o se rimandare e concedergli una settimana di rodaggio in più da un punto di vista fisico e di inserimento nella metodologia di lavoro.

