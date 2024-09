Casteldebole: per Pobega serve un po’ più di pazienza. Casale di nuovo disponibile

Torna Casale, non Pobega: queste le ultime novità dall’infermeria, alla vigilia della gara con l’Atalanta. Il difensore è tornato ieri in gruppo, dopo il riacutizzarsi del problema muscolare al polpaccio della gamba destra: sarà convocato, ma partirà dalla panchina, con Beukema e Lucumi favoriti su Erlic per la maglia da titolare. Resta ai box Pobega, che ha ripreso a correre, ma non ha ancora smaltito il lieve stiramento al legamento collaterale del ginocchio destro: per lui se ne riparlerà in vista della trasferta di Liverpool di mercoledì.

Domani, per il ruolo di mezzala offensiva d’inserimento, sarà a corsa a due tra Fabbian e Urbanski. Restano ai box anche i lungodegenti Cambiaghi ed El Azzouzi, oltre a Ferguson, il cui rientro in gruppo dovrebbe andare in scena tra tre settimane: lo scozzese ha quasi ultimato la rieducazione dopo l’operazione al ginocchio di aprile.

m. g.