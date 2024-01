Castro, partita a scacchi. Il Velez continua a frenare. Ma il Bologna non molla

E’ ufficiale l’acquisto di Mihajlo Ilic (20) da parte del Bologna: in attesa del ritorno del giocatore dalla Serbia con il visto e del comunicato ufficiale, il club rossoblù ha depositato in Lega il contratto del giocatore, che ha firmato fino al 2028. Prelevato dal Partizan per 3,5 milioni più uno di bonus. E la caccia alla punta continua. L’affare Santiago Castro (19 anni) è agli sgoccioli. Il patron del Velez ha ribadito in Argentina nelle ultime ore di volere 9,1 milioni tutti e subito attraverso il pagamento della clausola rescissoria e di non sentire il Bologna da due giorni, ma la dirigenza rossoblù dialoga con gli agenti e stando alle ultime indiscrezioni potrebbe presentare un’offerta anche di portata superiore, tra parte fissa, bonus e percentuale su futura rivendita, vicina ai 10 milioni di euro, per poter spalmare l’investimento: si ragiona per pagare le ultime tranche nel 2025 e non nel 2024.

Tra oggi e domani è attesa l’ultima risposta da parte del Velez, mentre in Argentina circolano indiscrezioni di tentativi di inserimento per Castro da parte di Fiorentina e Lazio in vista dell’estate. Qualora fosse negativa rimarrebbero due sole opzioni al Bologna: pagare la clausola o virare su un altro obiettivo, perché il 21 comincia il torneo pre olimpico e Mascherano ha convocato il giocatore e dopo la prima partita non potrebbe più sostituire Castro, che dovrebbe così rimanere in nazionale fino a metà febbraio. Sartori e Di Vaio tentano l’ultimo assalto, intanto accendono i riflettori su altre piste per cautelarsi.

Irraggiungibile Vitinha (23) del Marsiglia: piace al Porto che potrebbe liberare Toni Martinez (26 anni). Un altro che i rossoblù seguono fin dall’estate, ma per il quale i lusitani chiedono una cifra vicina ai 15 milioni: quest’ultimo piace anche alla Fiorentina, che potrebbe cedere Nzola. Il Genoa nel frattempo è vicino a Niang e pare aver mollato la pista Musa (25) del Benfica, sul quale però c’è pure l’Union Berlino.

Molto ruota attorno a Vitinha, che piace pure al Siviglia, che potrebbe così liberare Mur (26), altro obiettivo estivo dei rossoblù. Ma c’è pure il Valencia, che potrebbe rilasciare uno tra Yaremchuk (28) e Duro (24), con il Bologna che ipotizza di tornare alla carica per Boadu (23) del Monaco e marca anche nomi di seconda fascia come Duk (23) dell’Aberdeen e Bedia (27) del Servette.

Infine, dall’Inter, come rinforzo per la Primavera, arriva il terzino destro svedese Alem Nezirevic (19) in prestito. In uscita, la Ternana è interessata a Corazza e Urbanski, sui quali la dirigenza deciderà probabilmente solo dopo la gara con il Milan.