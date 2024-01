C’era una volta la cooperativa di Thiago. Zirkzee, Orso, Fergie e poi il vuoto. Per l’Europa servono i gol di tutti

Una delle equazioni che Motta deve risolvere per mettersi alle spalle la frenata dell’ultimo periodo è senz’ombra di dubbio quella del gol. Un dato salta agli occhi: in una squadra che non ha il bomberissimo la cooperativa del gol fin qui non è decollata. Dopo 20 giornate di campionato sono solo sette i rossoblù finiti sul tabellino dei marcatori: Zirkzee, Orsolini, Ferguson, Fabbian, De Silvestri, Moro e Lykogiannis. In questa speciale classifica della ‘coop sotto porta’ i rossoblù occupano l’ultima posizione, peraltro in allargata compagnia: sette marcatori differenti li contano anche Torino, Empoli e Verona. Allargare la base dei potenziali bomber: ecco uno degli obiettivi da raggiungere da qui a maggio, se si vuole migliorare il bottino complessivo di reti, oggi fermo a quota 23. E’ un fatturato che colloca il Bologna all’undicesimo posto nella graduatoria dei gol segnati: troppo indietro, forse, per ambire all’Europa. E in ogni caso troppo pochi gol per pensare che sia sempre la difesa, viceversa terza per minor numero di gol subiti (18), a togliere le castagne dal fuoco.

Un altro dato che salta agli occhi è che dietro a Zirkzee, Orsolini e Ferguson gli altri si sono spartiti le briciole. L’olandese in campionato ha firmato 7 reti, Orsolini 5 e lo scozzese 4. Seguono, a debita distanza, Fabbian e De Silvestri, con 2 reti a testa, e Moro e Lykogiannis (entrambi una). All’appello mancano i gol degli esterni d’attacco, perché a Casteldebole nessuno si aspettava che dopo 20 giornate, e per motivi legati anche gli infortuni, Karlsson, Saelemaekers e Ndoye sarebbero stati ancora a secco (l’unico sigillo è di Ndoye in Coppa Italia con l’Inter). Un altro bomber che quest’anno è venuto meno è Posch, 6 reti un anno fa. A proposito della scorsa stagione: i marcatori rossoblù in campionato allora furono 13. Praticamente il doppio.

m. v.