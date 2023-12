Che entusiasmo. I tifosi ci credono: in 1.500 a Milano Circa 1.500 biglietti di curva ospiti al Meazza per i tifosi bolognesi. Possibilità di acquistare anche oggi. 23 mila spettatori previsti per la gara di sabato con l'Atalanta. Promozione per gli studenti Alma Mater a 15 euro.