Che esodo. In casa, ma al Mapei. Ottomila i rossoblù

Il Mapei Stadium va riempiendosi: sì, ma di tifosi del Bologna. Esaurita da un paio di giorni la Gradinata Nord, con i suoi 4 mila posti destinati ai tifosi rossoblù, in queste ore sotto le Due Torri continua la caccia al biglietto nei settori di distinti e tribuna. Il cassiere del Sassuolo tecnicamente non può conteggiare quanti dei biglietti venduti in quei due settori siano finiti nelle tasche dei bolognesi, ma anche a Casteldebole ieri si parlava di un Mapei "al settanta per cento rossoblù". Traduzione: 7-8 mila tifosi al seguito.