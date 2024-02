Chi è oggi igor. Ha 55 anni e allena a Ivanovo nella serie C russa

Igor Kolyvanov (nella foto, oggi, in Russia) il 6 marzo compirà 56 anni. In rossoblù dall’estate del ‘96, dopo le esperienze nella Dinamo Mosca e nel Foggia di Zeman, in cinque stagioni sotto le Due Torri ha realizzato 34 reti in 111 gare ufficiali. Al terzo anno di Bologna gravi problemi fisici ne hanno minato il rendimento, costringendolo a ritirarsi nel 2001. Una curiosità: in quel Verona-Bologna 0-2 di ventotto anni fa il suo marcatore era Marco Baroni, l’attuale tecnico degli scaligeri, pure lui un ex rossoblù.