COLPO D’OCCHIO. Pubblico ancora al top: in 26.000 sugli spalti

Alla fine, se anche il meteo oggi darà una mano, sarà un Dall’Ara con un colpo d’occhio da 26 mila presenze. Decisamente tante per quella che certo a luglio non sarebbe stata etichettata come sfida di cartello. Ma tant’è, questo Bologna ha un grande appeal. E lo ha anche, per i suoi tifosi, il Frosinone, che oggi al Dall’Ara sarà seguito da circa 1.300 supporter.

Intanto prosegue a gonfie vele anche la prevendita del derby col Sassuolo, in programma sabato alle 15 al Mapei Stadium. Al momento sono circa 2.500 i tagliandi di settore ospiti già nelle tasche dei bolognesi.