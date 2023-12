Con la roma in 23mila. Sconti per le gare con Atalanta e Genoa

Bologna-Roma vale già 23 mila spettatori. E chissà quanti altri se ne aggiungeranno da qui a domenica considerato che in città l’entusiasmo è alle stelle e sui profili social dei gruppi della curva è già partito il tam tam per provare a riempire il Dall’Ara in quello che sarà un vero e proprio spareggio anticipato per un posto in zona Champions. Ieri il club rossoblù ha comunicato che, oltre alla curva Bulgarelli, esaurita in abbonamento, c’è il ‘sold out’ sia in curva San Luca che nel settore ospiti. Ergo: rimangono biglietti disponibili solo nei settori di distinti e tribuna, tradizionalmente gli ultimi ad essere venduti. Per la sfida con la squadra di Mourinho sarà di nuovo in città anche Joey Saputo, annunciato nei prossimi giorni di rientro dal Canada.

Intanto il club rossoblù ha lanciato una promozione natalizia per garantirsi una buona affluenza al Dall’Ara nelle due sfide con Atalanta (sabato 23 dicembre alle 15) e Genoa (venerdì 5 gennaio alle 20,45). Acquistando insieme i biglietti delle due partite si potrà usufruire di uno sconto del 20 per cento in qualsiasi settore.

Massimo Vitali