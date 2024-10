Contro lo shakhtar era finita 3-4. Youth League: un buon antipasto alle 15. C’è Jesse Saputo tra i convocati di Rivalta

La prima trasferta di sempre in Europa del Bologna Primavera, e che trasferta. Dopo il ritorno alla vittoria a Lecce, i rossoblù di Rivalta virano verso nord, direzione Liverpool, dove alle 15 affronteranno i giovani Reds di Barry Lewras in Youth League (match visibile su Lfctv Go) per un antipasto del succoso match serale di Anfield. "Dovremo stare attenti alla loro fisicità – dice Tommaso Ebone –. Sono una squadra con una cultura diversa, il ritmo in Inghilterra è sempre più alto, sarà una bella sfida. La vittoria con il Lecce ci ha dato molta consapevolezza, perché dopo diverse partite in cui subivamo tanti gol, siamo riusciti a non subirne".

Il Bologna si mette alla ricerca anche dei primi punti in Youth League, voglioso di riscattare l’amaro ko al debutto al Dall’Ara contro lo Shaktar (4-3) arrivato nei minuti finali, dopo le reti illusorie di De Luca e Menegazzo. Pari all’esordio per gli inglesi (0-0 con il Milan).

Nella lista dei convocati rossoblù, prime chiamate tra le stelle per il portiere Renato D’Autilia (2008), il difensore Petar Markovic (2006) e il centrocampista Jesse Saputo (2007). Arbitra l’olandese Nagtegaal.

Giovanni Poggi