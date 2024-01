Coppa Italia: alle 12 scatta la vendita, 2.314 i tagliandi per i tifosi rossoblù. Ma c’è il rebus legato alla data. In 23mila per il Genoa venerdì. Mezzogiorno di fuoco per il derby con la Viola

Scatta oggi a mezzogiorno la caccia al biglietto per quella che sotto le Due Torri sarà una delle sfide più importanti degli ultimi vent’anni: il quarto di finale di Coppa Italia con la Fiorentina che la prossima settimana può spalancare ai rossoblù le porte della doppia semifinale. Gara secca (con eventuali supplementari e rigori) con asterisco, laddove l’incertezza è legata alla data.

Il club viola, nell’annunciare la messa in vendita dei 2.314 tagliandi di curva ospiti che scatterà alle 12 di oggi, ha sì indicato una data e un orario, martedì 9 gennaio alle 21, ma specificando che ancora manca una comunicazione ufficiale da parte della Lega di serie A.

Dunque, si attendono conferme. Il perché è presto detto: solo una volta che tra oggi e domani verrà completato il tabellone degli ottavi la Lega sarà in grado di fissare date e orari dei quarti. L’altra data cerchiata sul calendario in alternativa a martedì 9 gennaio è il giorno successivo, mercoledì 10, sempre alle 21: ma anche qui siamo solo nel campo delle ipotesi.

L’unica certezza è che, in virtù del miglior piazzamento nello scorso campionato (la Fiorentina arrivò ottava, il Bologna nono) la sfida si giocherà al Franchi. Vista con gli occhi dei bolognesi sarà uno spettacolo per pochi, dal momento che oggi è verosimile che i 2.314 biglietti di curva Ferrovia verranno polverizzati in poche ore e non ci sarà verso di chiederne una scorta supplementare.

Del resto l’entusiasmo rossoblù che ha portato quattromila bolognesi a Udine promette bene anche in vista del Genoa: tra abbonati e biglietti venduti sono già oltre 23 mila gli spettatori garantiti per la sfida che al Dall’Ara chiuderà il girone d’andata di Zirkzee e compagni. A proposito di Zirkzee: oltre a lui ieri il giudice sportivo ha mandato in diffida Freuler, che si aggiunge ai già diffidati Aebischer e Saelemaekers.

Il giudice sportivo ha anche riservato una brutta sorpresa a Tommaso Fini, il team manager che sabato a Udine nel finale di partita era stato espulso da Orsato. Fini è stato squalificato per un turno "per avere, al 37’ del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore avversario che si apprestava ad abbandonare il terreno di gioco".

m. v.