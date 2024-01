Da Casteldebole all’Italia Under 17 e 15. Grandi parate di Pessima nel 3-3 con la Spagna. Fustini apre la pazza rimonta contro la Slovenia

Si tinge di rossoblù la settimana azzurra delle nazionali giovanili italiane. Nella giornata di martedì doppio impegno per under 17 e under 15, con i rispettivi tecnici Favo e Filippi che proseguono con valutazioni e amichevoli. Per i ragazzi nati nel 2007 è arrivato un prestigioso pareggio a Los Barrios contro la Spagna: 3 a 3 il risultato finale, con tra i pali il rossoblù Massimo Pessima, portiere che nel corso di questa prima parte di stagione ha guadagnato i galloni da titolare con la primavera del Bologna, in grado di sventare un paio di buoni tentativi da parte delle Furie Rosse. Si replica questa mattina al San Rafael. Pareggio anche per l’under 15 allenata da Filippi, che a Coverciano si è fatta prima tramortire dai pari età sloveni – in grado di mettere in difficoltà gli azzurrini con ripartenze veloci e precise – salvo poi dare il via ad una rimonta che ha fissato il risultato sul 4 a 4.

Lo zampino lo ha messo anche Kevin Fustini, attaccante del Bologna dai numeri più che positivi (14 reti in 11 gare di campionato giocate) che ha dato il là alla ‘scalata’ siglando la rete del momentaneo 3 a 1. Anche per i 2009 si replica quest’oggi, alle 11 di oggi sempre a Coverciano.

Giacomo Guizzardi