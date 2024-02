Dall’argentina. Ultime pratiche:. Castro è atteso tra giovedì e venerdì

E’ stata giornata di festa, quella di ieri, in Argentina, dove la nazionale Under 23 allenata da Mascherano è rientrata con il pass olimpico in tasca, dopo aver battuto il Brasile 1-0 nell’ultima giornata del girone finale. Con loro è rientrato anche Santiago Castro, che avrà un appuntamento all’ambasciata italiana di Buenos Aires per ottenere il permesso di lavoro sportivo proprio nelle ore in cui il Bologna scenderà in campo con la Fiorentina. L’attaccante sbrigherà le ultime pratiche burocratiche tra domani e giovedì, per poi salire sul primo aereo disponibile per l’Italia. A Bologna lo aspettano tra giovedì e venerdì. Thiago avrà un ulteriore rinforzo in attacco: Castro, acquistato da Velez per 12 milioni, ormai pronto per la sua nuova avventura dopo la qualificazione olimpica. Acquisto di prospettiva, alle spalle di Zirkzee avrà tempo di ambientarsi, anche se il talento 19enne ha voglia di bruciare le tappe.

m. g.