"Davide Moscardelli, icona social della Goa7 League"

Non solo le giocate sui campi italiani, e nemmeno quelle, più recenti, alle partite di calciotto nella squadra di Francesco Totti. Che Davide Moscardelli fosse un’icona social già lo si sapeva, ma quello status è stato confermato quando ha partecipato alla Goa7 League, competizione web nata sulla falsa riga della Kings League spagnola e ideata da Homyatol e Il Pancio, al secolo Andrea Hakimi e Andrea Panciroli. Un modo diverso per giocare a calcio, con Moscardelli che ha saputo trascinare la sua formazione, la Red Lock, fino alle finali. Non solo Moscardelli, ma Santacroce e Tiribocchi e, più recentemente, un altro ex come Karim Laribi.

