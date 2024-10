Dedicate a Eraldo Pecci e ai Forever Ultras: saranno in vendita ed esposte da sabato. Ecco due nuove figurine solidali

In arrivo altre due figurine solidali: una di Forever Ultras e l’altra di Eraldo Pecci, ex campione rossoblù.

La figurina solidale Celebrative Sticker #120 sarà disponibile in anteprima sabato alla Festa per i 50 anni dei Forever Ultras presso il Sottotetto Sound Club.

In via del tutto eccezionale sarà possibile scegliere anche il numero sequenziale da 1 a 500, tra le copie ancora disponibili.

La figurina solidale all’interno del folder celebrativo ricorda Roberto Melotti “Il Bimbo”, riconosciuto da tutti come il fondatore del gruppo.

Approfittando di un simpatico gioco di parole, l’iniziativa è collegata a sostenere BimboTu Onlus, come evento extra all’interno del progetto Adotta Con La Figurina, così come contribuire a dare un futuro ad A Skeggia, realtà sociale, non solo per gli Ultras, della città di Bologna.

L’altra figurina solidale Celebrative Sticker #121 è dedicata come detto ad Eraldo Pecci, con il patrocinio di Bologna FC e del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.

Prima edizione in tiratura numerata 375 copie, pari alla somma delle presenze di Pecci con Bologna e Torino.

Per questo motivo esistono due varianti della figurina, dei due club al quale Pecci è più legato: la versione Bologna sarà disponibile in anteprima alla Festa del Centro Bologna Clubs, sabato 12 ottobre in Piazza Lucio Dalla. La versione Torino sarà invece disponibile in anteprima a Torino il 23 ottobre.

Il 6 ottobre 1974 viene esposto per la prima volta allo stadio lo striscione Ultras: sono nati così i Forever Ultras che proprio prima della partita Bologna-Parma hanno festeggiato i 50 anni.