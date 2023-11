Diop sbaglia un rigore. La Primavera crolla contro il Torino

2

BOLOGNA

(4-3-2-1): Abati, Byanay Balcot, Dellavalle, Rettore, Antolini; Ciammaglichella (33’ st Longoni), Ruszel, Dalla Vecchia; Njie (43’ st Acar), Savva (43’ st Franzoni); Padula (33’ st Gabellini). A disp. Bellocci, Galantai, Perciun, Azevedo Mendes, Bonadiman, Zaia, Marchioro. All. Scurto.

BOLOGNA (4-2-3-1): Bagnolini; Mercier, Svoboda, Diop, Baroncioni; Rosetti, Hodzic (13’ st Amey); Cesari (13’ st Ravaglioli), Byar, Menegazzo (21’ st Carretti); Mangiameli (33’ st Ebone). A disp. Pessina, Gasperini, Busato, Schiavoni, Lai, Tonin. All. Vigiani.

Arbitro: Virgilio.

Reti: 26’ Dellavalle, 12’ st Padula.

Note: ammoniti Rosetti, Ravaglioli, Carretti, Savva, Gabellini. Al 41’ st Abati para un rigore a Diop.

Crisi senza fine per il Bologna Primavera, che nell’impegno valido per la nona giornata di campionato cade per 2 a 0 in casa del Torino.

A decidere il match le reti di Dellavalle e Padula, mentre nel finale Diop sbaglia un rigore per i rossoblù, facendosi ipnotizzare da Abati. Rimangono cinque i punti in classifica, Bologna terzultimo.

Giacomo Guizzardi