DOMANI il via alLA RIABILITAZIONE. Ferguson accelera per tornare in 6 mesi

Fresco di intervento chirurgico, Lewis Ferguson ha fatto il pieno di affetto. Da Ndoye a Beukema, fino a mister Motta: tanti i compagni e gli hanno fatto capolino a alla casa di Cura Toniolo, nelle ore successive all’intervento, con il tecnico che invece è andato a trovarlo prima. Inondato di messaggi social, il capitano ha ricevuto anche una visita a sopresa: quella di Gianni Morandi. "Sono andato a trovare Lewis Ferguson, calciatore della Nazionale Scozzese e Capitano del Bologna. Ha 24 anni, è stato operato al ginocchio per un grave incidente sul campo di gioco e ne avrà per almeno sei mesi. Malgrado questo, non ha perso il sorriso… Forza Capitano!", ha postato su Instagram il Gianni nazionale. E lo scozzese ha prontamente risposto postando in una storia la foto aggiungendo il commento: "Che leggenda! Bella visita e concerto gratuito nella stanza di ospedale".

Non si è buttato giù, Ferguson. E il pieno di affetto che ha ricevuto da compagni, dirigenti, staff tecnico e Bologna tutta, lo ha ricaricato. Ricaricato al punto che domani, mentre il Bologna sarà a Roma in attesa di giocare un match chiave per la Champions League contro la Roma, lo scozzese sarà all’Isokinetic per iniziare la riabilitazione. Prova a bruciare le tappe da subito, lo scozzese. "Il giocatore osserverà un periodo di convalescenza per poi iniziare la riabilitazione", aveva fatto sapere il Bologna giovedì, nelle ore successive all’intervento. La convalescenza sarebbe dovuta durare 7-10 giorni. Invece, lo scozzese ha fatto sapere di essere pronto a iniziare domani, dopo appena 4 giorni di riposo. Prova a bruciare le tappe da subito Ferguson, che ha dimostrato di avere una soglia del dolore altissima, se è vero che è rimasto in campo qualche minuto nonostante il crociato rotto e il collaterale lesionato. Obiettivo contenere i tempi di recupero entro sei mesi, nella speranza che i compagni concludano l’opera e di ritrovare il Bologna in Champions a ottobre.

Marcello Giordano