DOPO cala e kristiansen. Ndoye e Beukema, scatta la diffida

Nel corridoio verso la gloria di un posto Champions anche i dettagli contano. E certamente un tecnico attento ai particolari come Thiago Motta nelle sei partite che restano soppeserà i propri uomini col bilancino del farmacista, valutando anche il rischio squalifiche. Ieri il giudice sportivo, dopo le ammonizioni col Monza, ha aggiunto Beukema e Ndoye alla lista dei diffidati. L’elenco dei rossoblù a rischio squalifica comprendeva già Calafiori (che Thiago col Monza ha risparmiato in chiave Roma) e Kristiansen, oltre allo stesso Motta. Quattro in diffida, più l’allenatore, peseranno a partire dalla sfida al Dall’Ara con l’Udinese del weekend del 27-28 aprile (la Lega di serie A non ha ancora fissato data e orario). Sotto la mannaia del giudice sportivo è caduto anche il segretario rossoblù Luca Befani, espulso da La Penna al 35’ della sfida col Monza. Per lui è scattato un turno di stop.