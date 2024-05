Dopo l’incontro con il ct sperano di volare agli Europei ed essere titolari al Maradona. Calafiori, Orsolini e quella voglia di azzurro

La visita di Spalletti a Casteldebole, il dialogo del ct con i tre calciatori nel giro azzurro e le motivazioni extra dei rossoblù in corsa per la chiamata dell’Italia in vista dei prossimi Europei possono avere un peso sulle scelte di formazione.

Thiago Motta ha un dubbio per reparto e proprio Calafiori, Fabbian e Orsolini sperano di spuntarla nella corsa alla maglia da titolare nel match del Maradona che può coronare il sogno Champions.

Calafiori è diffidato e a rischio squalifica in caso di ammonizione per il match con la Juventus che lo ha messo nel mirino, ma Motta dovrebbe schierarlo ugualmente.

Rientra Beukema, ma pure lui è diffidato e allora il ballottaggio dietro è con Lucumi, nell’ottica di risparmiare una possibile squalifica tra i centrali per la prossima sfida. A centrocampo è ballottaggio tra Fabbian ed El Azzouzi, quest’ultimo titolare nell’ultima impresa esterna dei rossoblù a a Roma.

Ma al Bologna servono gol per l’impresa e Fabbian è colui che dopo Ferguson, in mediana ha dimostrato più confidenza con la via della rete e spera di spuntarla. Per lo stesso motivo, scalpita Orsolini dopo tre panchine consecutive. Viaggiano verso la riconferma, invece, Posch e Kristiansen sulle corsie di difesa, che insieme con Aebischer sperano di trovare il primo gol stagionale, dato che il Napoli, nelle ultime uscite, ha incassato gol da giocatori che non segnavano da almeno un anno (Cerri, Abraham e Success). In mediana, spazio a capitan Freuler, con Saelemaekers e Zirkzee pronti a chiudere il tridente.

Marcello Giordano