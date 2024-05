Dopo l’infortunio di Lewis, si sono alternati El Azzouzi, Fabbian e Urbanski: ancora dubbi per lunedì. Il rebus della ‘maglia’ di Ferguson

Freuler titolare inamovibile, Aebischer quasi. E a centrocampo, come succede da un mese a questa parte, c’è una terza maglia che cerca un padrone. Non una scelta irrilevante considerato che lunedì notte al Dall’Ara l’avversario è la Juve e in palio c’è la difesa del terzo posto. Titolo del tema tecnico: il turnover della terza maglia. Prima dello svolgimento però sarà bene fare un riassunto. Il 13 aprile col Monza Ferguson, il più inamovibile degli inamovibili, s’infortuna. E da lì Motta inaugura il tour itinerante della terza maglia. All’Olimpico, il 22 aprile, il tecnico premia El Azzouzi e mai scelta si rivela più felice dal momento che proprio un gol in splendida rovesciata del nazionale marocchino dà il la al 3-1. Sei giorni dopo, il 28 aprile, al Dall’Ara arriva l’Udinese e Thiago, per meriti acquisiti sul campo, conferma la fiducia al marocchino, rivedendo però i piani all’intervallo dopo un primo incolore dell’ex promessa dell’Union Saint-Gilloise (finisce 1-1). Si arriva al 3 maggio, trasferta sul campo del Torino: questa volta il tecnico dà una chance da titolare a Fabbian: senza lode e senza infamia, ma anche senza squilli del ragazzo di Rustega, finisce 0-0.

A Napoli, infine, la scelta è caduta a sorpresa su Urbanski, che impiegato nel ruolo naturale di mezzala (ammesso che con Motta abbia ancora senso parlare di ruoli) ha convinto tutti con una prestazione di qualità e sostanza.

Ieri a Casteldebole è cominciata la marcia di avvicinamento alla Juve e con essa le prime prove sul campo. Detto che in difesa Beukema, Lucumì e Calafiori sono i soliti tre per due maglie e che al centro dell’attacco Odgaard è in vantaggio su Castro per sostituire l’infortunato Zirkzee, il dubbio del terzo titolare di centrocampo si ripresenta. E come sta scritto nel vangelo secondo Thiago, deciderà il campo.

m. v.