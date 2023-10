"Due casi dubbi in area rossoblù: arbitro e Var lasciano correre"

Giudica bene, ovvero non da penalty, il contatto in area rossoblù al 28’ tra Calafiori e Berardi. Al 73’ Bonifazi appoggia improvvidamente il proprio piede su quello di Vina in area rossoblù: non c’è volontarietà, ma il contatto è innegabile. Arbitro e Var lasciano correre, Dionisi s’arrabbia. All’80’ è il Var a cogliere l’offside di Orsolini che vanifica il tap-in vincente di Zirkzee.