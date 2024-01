Due gare sottotono. Zirkzee appannato: nel mirino il Milan

Quando Zirkzee non brilla, il Bologna fatica: è questo il dato di fatto emerso nelle ultime settimane, che offre ulteriore forza alla necessità di cercare un vice all’olandese, che tra l’altro sarà assente nella prossima gara di campionato in quel di Cagliari, il 14 gennaio. Arrivederci a Milano con il Milan il 27, guarda caso contro quei rossoneri che lo hanno nel mirino in vista della prossima stagione, con l’uomo mercato rossonero Moncada che è stato spettatore dell’ultima sfida per vederlo da vicino. Salterà Cagliari, Zirkzee, non il palcoscenico di San Siro, che lo ha visto protagonista in Coppa Italia contro l’Inter, con 2 assist per Beukema e Ndoye, per un’impresa storica. Ne cercheranno un’altra, Zirkzee e il Bologna: a Firenze, sempre in Coppa Italia.

Ma a Udine l’olandese non si è visto e il Bologna è sprofondato e con il Genoa ha faticato a trovare le abituali giocate, neutralizzato in tre occasioni da Martinez, e il Bologna ha rischiato la beffa. Non segna dal 10 dicembre, dalla doppietta a Salerno, Zirkzee: ci riproverà a San Siro, lui che è il bomber da trasferta dei rossoblù, avendo segnato 5 delle sue 7 reti lontano dal Dall’Ara: una sempre a San Siro, ma contro l’Inter.

