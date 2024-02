Duello SALVEZZA. La Primavera in crisi alle 13 sfida il Lecce

Cercasi vittoria. Ma, soprattutto, cercasi reazione. Momento buio quello che sta attraversando la primavera rossoblù, che dopo i recenti stop (la vittoria manca dal 7 gennaio) ha visto la classifica complicarsi in modo serio. Il penultimo posto dei ragazzi di Vigiani (con 19 punti conquistati) non può fare dormire sonni sereni a Ebone e compagni, visto che il Frosinone (distante sei lunghezze) viene da quattro risultati utili di fila. Motivo in più per non sbagliare l’appuntamento di oggi, quando alle 13 (diretta Sportitalia) a Casteldebole arriverà il Lecce: un punto in più per i salentini, desiderosi di allontanarsi in fretta dalle zone calde di classifica. Ancora out per infortunio Karlsson tra i rossoblù. Intanto arrivano soddisfazioni in salsa azzurra: per le amichevoli del 20 e 22 febbraio a Novarello con la Polonia, il ct dell’Italia Under 15 Massimiliano Favo ha convocato il terzino Tourè e l’attaccante Fustini, in forza al Bologna di Mazzanti.

g.g.