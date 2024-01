è amico di ngonge Zirkzee, l’emoticon accende il Maradona

E’ sempre più personaggio, Joshua Zirkzee, tornato al gol contro il Milan rompendo un digiuno che durava dal 10 dicembre: dalla doppietta con la Salernitana. Il Bologna e Zirkzee dovranno gestire la risonanza dei gesti del numero 9 ed il motivo è presto detto.

Zirkzee è amico di Ngonge, nuovo acquisto del Napoli, che dopo il pari in casa della Lazio ha postato su Instagram un messaggio di disappunto per la mancata vittoria. Messaggio a cui Zirkzee ha risposto con un cuore e dita incrociate per la prossima sfida. E Zirkzee è subito stato subbissato di messaggi di tifosi napoletani che lo invitano ad accasarsi a Napoli, considerato che Osimhen in estate lascerà il Vesuvio. Peccato che sia di proprietà del Bologna, che il Bayern vanti una recompra da 40 milioni e che il Bologna abbia già risposto ad Arsenal, Tottenham, Newcastle, United, Milan, Juventus e Inter che per meno di 50-60 milioni non partirà.

