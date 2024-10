E stasera in undici lasceranno il galli per raggiungere le rispettive nazionali. Ravaglia sogna la seconda occasione, in attacco spunta l’ipotesi Odgaard Il Bologna si prepara al derby tra proprietà americane, con incertezze sulla formazione. Possibile conferma per Ravaglia in porta e novità in difesa e centrocampo. Undici nazionali rossoblù partiranno per le rispettive rappresentative.