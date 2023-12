Ederson e Lookman pericolosissimi. Muriel sprecone, Hateboer spinge

Carnesecchi 6. Incolpevole sul gol, unico tiro nello specchio del Bologna.

Scalvini 5. Rovina una buona partita perdendosi Ferguson sul gol.

Djimiti 6. Zirkzee lo fa soffrire portandolo spesso fuori dalle abituali zolle e inventando per i compagni, ma lui regge il confronto non concedendo occasioni al diretto rivale.

Kolasinac 6. Spreca un colpo di testa solo su angolo a inizio ripresa, ma dietro è solido.

Hateboer 6. Dei due laterali è quello che spinge di più. Attento anche in chiusura su Saelemaekers.

Ederson 6,5. Rompe, riparte, strappa e inventa, mettendo Lookmnan due volte davanti a Skorupski. Partita totale del brasiliano, si divora a tu per tu con Skorupski un’occasione a fine primo tempo.

De Roon 6. Lotta con Ferguson, regia preziosa davanti alla difesa, con un paio di chiusure provvidenziali su Saelemaekers e Zirkzee.

Ruggeri 5,5. Parte sulla difensiva, preoccupato da Ndoye, spinge poco anche dopo l’infortunio dello svizzero.

Koopmeiners 6. Fatica a trovare spazi tra le linee in mezzo al campo. Si defila a destra e trova l’assist per Muriel nella ripresa, anche se il suo sinistro non si accende mai e di testa spreca una buona occasione. De Ketelaere 6,5. Semina il panico svariando sulla destra sulla destra e ispira Lookman e Koopmeiners. Skorupski gli dice no nella ripresa.

Lookman 6. Pressa, punta sempre la porta e mette Ederson e De Ketelaere davanti a Skorupski: spina nel fianco. Gran partita macchiata però da tre occasioni sprecate.

Zappacosta 5,5. Non trova varchi per spingere.

Muriel 5,5. Spreca un rigore in movimento.

Pasalic 5. Non incide e non si vede quasi mai.

Scamacca 5. In pieno recupero si fa recuperare da Calafiori davanti a Skorupski e rimedia un giallo.

All. Gasperini 5,5. Mette alle corde il Bologna. L’Atalanta spreca davanti a Skorupski e non ne ha colpa. Prova a vincerla con i cambi e sfruttando un Bologna stanco alla terza partita in una settimana, ma viene ‘tradito’ da chi entra in corso. Ko pesante in uno scontro diretto per l’Europa.

Voto squadra 5,5.