Effetto Champions: sold out la nuova maglia. Macron mette in mostra l’orgoglio rossoblù

L’azienda che vestire lo squadrone fa. Da ventitrè anni, quella tra Macron e il Bologna è una storia di passione, eccellenza e fiducia: reciproche, intrecciate come le trame di una maglia. Ventitrè anni raccontati attraverso le divise rossoblù che hanno avvolto un amore resistente al tempo, agli eventi, a tutto.

"Ci siamo sempre stati", sottolinea con orgoglio il ceo di Macron Gianluca Pavanello, nell’alzare il sipario sulla mostra che da oggi al 14 giugno sarà aperta a tutti i tifosi nel Campus di Valsamoggia (dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 nella sede di via Giulio Pastore 57). E il senso di questa esposizione è proprio nel celebrare questo rapporto che va oltre una fredda partnership: è una visione comune, l’incontro tra due realtà che si sono piaciute e hanno creduta l’una nell’altra. "Il nostro accordo nasce nel 2001, proprio con l’ultima partecipazione europea del Bologna – fa notare l’amministratore delegato rossoblù, Claudio Fenucci –. E’ come un cerchio che si chiude: noi ci siamo allineati alla crescita vertiginosa che ha avuto Macron negli ultimi anni". In una parola: Champions.

E non poteva esserci location più adatta della ’Sala dei Sogni’ per ospitare questa mostra. "Macron e Bologna Fc: dal 2001 sempre insieme" è una porta sui ricordi: ognuno può entrare, immaginarsi dentro una di quelle ventitrè divise, riavvolgere il nastro del tempo e mettere in stand-by su un momento indimenticabile. Passato, presente e futuro sulla pelle.

Ma si respira soprattutto tanto futuro tra queste sagome: la voglia di vedere la Champions come una pista di decollo, e non d’atterraggio. Si sente il rumore di una passione tornata a spingere fortissimo. Come dimostrano le nuove maglie della stagione 2024-25 che sono andate subito sold-out. Sono già tornate in produzione, perché la richiesta è altissima, come la febbre che c’è in città. Scriveva Nick Hornby: "Il calcio è, in fondo, il luogo della giovinezza". E con una maglia rossoblù addosso e la patch della Champions sembra davvero di poterlo fermare, il tempo.