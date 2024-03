Effetto dall’ara. Superati i 27.000 con la Salernitana

Ancora poche centinaia di biglietti e il Dall’Ara garantirà un altro tutto esaurito ai suoi rossoblù: almeno per quello che riguarda la quota di biglietti acquistabile dai bolognesi. Nelle ultime ore è stata superata quota 27mila presenti, tra abbonamenti e biglietti venduti, in vista della sfida con la Salernitana in programma lunedì di Pasqua primo aprile, alle 12.30. Esauriti i settori Bulgarelli, San Luca, Distinti, Kids Stand. Restano poche centinaia di tagliandi in tribuna e Poltrone. Non si arriverà però alla quota dei 30.204 presenti raggiunta con l’Inter: non è previsto esodo da Salerno e buona parte dei 2500 tagliandi a disposizione del settore ospiti risulta ad oggi invenduta. Con la Salernitana si preannuncia un Dall’Ara interamente tinto di rossoblù per spingere il Bologna a fare un altro importante passo verso la Champions League e tentare la fuga, in un turno che vedrà l’Atalanta impegnata a Napoli (sabato in anticipo) e la Roma di scena a Lecce.