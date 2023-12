Errori fatali per Lovato e Ikwuemesi . Coulibaly e Candreva ultimi a mollare

Costil 5. Ci mette un paio pezze su Ferguson, ma sul vantaggio esterno pesa eccome una respinta incerta su un tiro non irresistibile di Posch.

Lovato 4. Inizio disastroso: lancia Zirkzee verso il 2-0 con un retropassaggio sbagliato. Sostituito dopo 35 minuti.

Gyomber 6. Il più lucido nelle difficoltà.

Pirola 5. E’ lui a tenere in gioco Zirkzee sul tap in del vantaggio rossoblù. Si divora il 2-2 di testa nel finale.

Mazzocchi 4. Reitera falli duri su Saelemaekers rischiando il rosso. Sostituito all’intervallo.

Coulibaly 6,5. Non molla mai, cresce alla distanza, macinando chilometri e palloni recuperati.

Legowski 5. I rossoblù fanno tanto movimento e lui non sa quasi mai che pesci pigliare.

Candreva 6,5. Parte mezzala, poi trequartista, infine ala. E’ l’ultimo ad arrendersi, suo l’assist per Simy.

Bradaric 6. Ndoye lo costringe spesso a rincorrere, ma non rinuncia a qualche discesa e nella ripresa l’azione che riapre il match nasce proprio dalla sinistra.

Dia 4,5. Graziato da Sozza per un fallaccio su Saelemaekers nel primo tempo, dove sbaglia tutto. Cresce nella ripresa, ma senza incidere.

Ikwuemesi 4,5. Ha la palla per riaprire il match, ma confeziona un passaggio a Skorupski.

Tchaouna 6. Rimedia il giallo due minuti dopo il suo ingresso, ma è propositivo sulla sinistra. Daniliuc 6. Dentro a inizio ripresa, giallo pure lui su Saelemaekers dopo meno di tre minuti, ma migliora il reparto arretrato. Simy 7. Offre peso all’attacco della Salernitana, che si appoggia a lui per risalire. Riapre il match trovando il gol che gli mancava in serie A da 785 giorni e sfiora la doppietta. Maggiore 6. Molto più costruttivo di Legowski. Con lui la Salernitana inizia a giocare. Kastanos sv. Dentro nel finale, si unisce all’elenco degli ammoniti su Saelemaekers.

All. Filippo Inzaghi 5. Primo tempo disastroso, da squadra senza certezze tecnico tattiche e sull’orlo di una crisi di nervi. Il Bologna non la chiude e quasi la raddrizzarla con i cambi, i gol sbagliati dal Bologna e tanti palloni buttati in area.

Voto squadra 5

Marcello Giordano