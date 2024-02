Fabbian e Freuler senza freni: "Facciamo tanti gol e ne subiamo pochi. Il merito è di tutti i reparti e dello spirito del gruppo». I due ’bomber’: "Un’atmosfera pazzesca»

Il Bologna non si ferma più e impara a vincere anche le partite sporche. Il volo continua, è quarto posto da solo aspettando Milan-Atalanta. A spedire in orbita i rossoblù sono le reti dei centrocampisti, a dimostrazione di una squadra capace di trovare soluzioni diverse. Fabbian stappa il match, Freuler lo chiude scaldando i motori in vista del ritorno da ex a Bergamo. Cresce il Bologna. E lo fa al ritmo del centrocampista di scuola Inter Giovanni Fabbian, al quarto gol.

Rete e assist, con doppietta sfiorata con tiro a giro: "Sono in fiducia, mi alleno duro tutti i giorni per migliorare e con l’obiettivo di aiutare la squadra e un passo alla volta ci sto riuscendo".

In realtà sta bruciando le tappe, ma il pensiero è un altro: "In casa o in trasferta l’importante è dare il massimo perché bellissimo vivere serate così, con questa atmosfera. Sono contento. A fine gara siamo corsi sotto la curva per fare festa coi tifosi che sono splendidi, ci seguono sempre anche in trasferta. Lo stadio illuminato con i cellulari alla fine è stato qualcosa di incredibile, atmosfera pazzesca".

Pazzesco è il Bologna, che va oltre ogni aspettativa e limite, rendendo concreto e reale l’obiettivo Europeo e il sogno Champions. E di grande livello è la partita di Remo Freuler, che guida il Bologna all’interno di una partita complessa, chiudendo i conti: "È sempre bello segnare, se poi il gol contribuisce alla vittoria è anche più bello. Il mio gol è arrivato in un momento importante". Aveva appena sfiorato il pareggio con Suslov e sul ribaltamento Freuler ha scacciato la paura: "È stata una gara difficile, il Verona ha giocato bene, ma noi abbiamo fatto un’ottima prestazione. Facciamo tanti gol e ne prendiamo pochi, il merito è di tutti i reparti".

Motta punta i riflettori sulla squadra, Freuler ricambia: "Il nostro è uno spirito di gruppo e nel nostro giocare così c’è tanto merito del mister, giochiamo liberi, proviamo a fare un bel calcio. Ci divertiamo e si vede. Questa è la quinta vittoria di fila e ci fa bene. Abbiamo alcuni giorni liberi poi pensiamo all’Atalanta. Sarò emozionato perché ci ho vissuto tanto sarà una gara speciale per me".