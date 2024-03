Febbre da europa. Verso il pienone con la Salernitana. Le presenze sono già a quota 25.000

Quando mai una gara tra Bologna e Salernitana avrebbe (quasi) riempito il Dall’Ara? E invece è quello che verosimilmente accadrà l’1 aprile: peraltro non un giorno qualunque essendo il lunedì di Pasquetta. Ma in tanti, sotto le Due Torri, al posto della tradizionale gita fuori porta sceglieranno gli amati colori rossoblù. Tra abbonamenti e biglietti venduti sono già circa 25 mila le presenze garantite al Dall’Ara per una sfida, la prima dopo la sosta del campionato, che si giocherà alle 12,30. Per misurare quanto sia alta la febbre del tifo rossoblù basti un dato: sono in via di esaurimento i biglietti di curva San Luca. Un’altra accelerazione per il colpo d’occhio al Dall’Ara la sta dando la consueta promozione riservata agli studenti dell’Università di Bologna, che potranno acquistare un tagliando nei distinti al prezzo di 15 euro. Morale: l’1 aprile non saranno tanti gli spazi vuoti sulle gradinate del Dall’Ara. Un trend più che positivo che ha alzato a 25.414 la media degli spettatori nelle nelle sfide interne. In questa speciale classifica il Dall’Ara è al decimo posto in serie A. Ma ci sono ancora quattro gare casalinghe per alzare l’asticella: Salernitana, Monza, Udinese e Juventus.

m. v.