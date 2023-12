FEBBRE rossoblu’. In 1.200 a San Siro. E già 23.000 biglietti venduti per sabato

Serve un’impresa per battere l’Inter: e Bologna ci crede. Sull’onda dell’entusiasmo per il quarto posto, partiranno almeno in 1200, al seguito della squadra. Ma il numero potrebbe salire, perché la prevendita proseguirà anche oggi e domani. Il numero di 1200 tifosi, peraltro è quello fornito sui tagliandi già venduti nel solo settore ospiti e non è da escludere che tifosi rossoblù possano trovare posto in altri settori. I rossoblù, insomma, non saranno soli. E non lo saranno neppure con l’Atalanta, dove il dato dei presenti potrebbe arrivare ad attestarsi intorno a quota 25mila, come già con la Roma. A oggi sono 23mila le presenze garantite per sabato da abbonamenti e biglietti già venduti. Esauriti i settori Curva Bulgarelli, Curva San Luca, Distinti e Kids Stand: restano posti solo in Curva Ospiti, Tribuna Coperta e Poltrone Gold.