Freuler è stato uno dei migliori: "Abbiamo dimostrato personalità». "Stiamo migliorando, ma dobbiamo segnare»

Una prova di grande carattere per Remo Freuler che ad Anfield porta tutta la sua esperienza reggendo bene l’urto dei Reds nonostante la sconfitta.

Il mediano svizzero non doveva nemmeno essere del match ma alla fine ha recuperato dopo gli acciacchi con l’Atalanta e ha mantenuto il suo posto, offrendo una prestazione di grande qualità in cui come al solito non si risparmia, mettendosi al servizio della squadra e offrendo tutto il suo bagaglio di esperienza internazionale.

Una vera diga rossoblù che garantisce a Italiano copertura e supporto contro una squadra proibitiva. Il cambio nel finale gli ha concesso anche gli applausi dei tifosi giunti ad Anfield e la possibilità di rifiatare un po’ in vista dei prossimi impegni che potrebbero vederlo sempre titolare. Ed è lo stesso Freuler ad apprezzare a pieno la prestazione sua e dei compagni che non hanno avuto alcun timore, giocando a testa alta contro un’avversario nettamente superiore, almeno sulla carta: "Abbiamo fatto una buona partita ma anche stasera ci è mancato il gol. Stiamo migliorando partita dopo partita, anche oggi l’abbiamo dimostrato con personalità, mettendo sotto il Liverpool. Difficile però fare risultato contro una delle squadre più forti in Europa, soprattutto quando non si riesce a segnare".

Ancora una volta dunque anche lo svizzero ha voluto sottolineare come i rossoblù fatichino a trovare la via del gol nonostante i due legni colti da Ndoye. L’assenza di Castro dal primo minuto e la prova incolore di Dallinga non hanno di certo favorito le trame offensive del Bologna che ora dovrà fare tesoro dell’esperienza e voltare subito pagina per pensare alla Serie A e al match casalingo di domenica contro il Parma.

Intanto però Freuler non vuole dimenticare anche un’altra chiave di volta dell’ottima prestazione della squadra, vale a dire il supporto dei tifosi che sono giunti a Liverpool per sostenere i ragazzi di Italiano, invadendo la città inglese: "Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno dato una grande mano anche stasera. Sto bene fisicamente, c’è un po’ di stanchezza, ma siamo tutti pronti per recuperare per domenica".