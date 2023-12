Fuochi d’artificio per la squadra a Casteldebole. Domani c’è già un Dall’Ara da ventiseimila I tifosi del Bologna accolgono con entusiasmo la squadra al ritorno dalla partita al Meazza. La prevendita per la sfida di domani con l'Atalanta supera quota 26 mila, mentre per Udine sono stati venduti 1.330 biglietti in poche ore.