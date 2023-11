Giornata chiave per LE GIOVANILI. La Primavera cerca il riscatto contro il Torino. Under 15, 16 e 17: domenica di derby con Parma

Dopo la beffa all’ultimo minuto contro l’Inter, punta dell’iceberg di una stagione non iniziata sotto i migliori auspici, è il momento per la Primavera del Bologna di ritrovare compattezza, serenità e soprattutto i tre punti, con il bottino completo che manca da Casteldebole dalla prima giornata di campionato. Avversario di giornata il Torino di Giuseppe Scurto, che ospiterà i rossoblù di Luca Vigiani questo pomeriggio (ore 15, diretta su Sportitalia): i granata, al momento a quota dodici punti in classifica, vengono dalla vittoria in extremis contro il Frosinone, con la rete di Gabellini che ha regalato il successo alla formazione dell’ex tecnico della Spal Primavera. Il Bologna, di contro, è fermo a cinque punti in classifica: il Lecce ha perso contro il Cagliari, restano da monitorare le gare di Frosinone (contro il Sassuolo) e Fiorentina (domani, contro l’Hellas), per quel che riguarda le dirette concorrenti alla salvezza.

Sarà invece una domenica di derby quella che attende il settore giovanile rossoblù, con le formazioni Under 17, 16 e 15 impegnate nelle sfide regionali contro il Parma: le squadre di Biavati e Sordi scenderanno in campo al ‘Cavina’ di Borgo Panigale, sarà invece il ‘Biavati’ di Corticella il teatro della sfida della formazione di Mazzanti. Impegno a Cagliari per l’Under 18.

Giacomo Guizzardi