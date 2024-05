Giovanili: i ragazzi di magnani vincono ancora. Tris Primavera: pure il Toro ko. Under 15, buon pari a Palermo

Quasi quasi dispiace a Paolo Magnani che il campionato stia finendo. La sua Primavera, dopo aver tenuto la barra dritta nei momenti di grande difficoltà della stagione, adesso ha preso l’abitudine alla vittoria (la terza di fila) e non si ferma più. Ieri a farne le spese è stato il Torino, sconfitto per 2-1 al ‘Galli’ grazie a una doppietta in rimonta di Menegazzo, che nella ripresa ha neutralizzato il vantaggio granata firmato da Dalla Vecchia. A 33 punti, con la salvezza già messa in cassaforte (ieri è retrocesso aritmeticamente il Frosinone), adesso la Primavera rossoblù può guardare con fiducia all’ultimo impegno di campionato in programma sabato sul campo della Roma.

Buone notizie arrivano anche da Palermo, dove ieri l’Under 15 rossoblù ha pareggiato per 1-1 (vantaggio del rossoblù Giannelli, pari di Pipitò) l’andata degli ottavi di finale dei playoff. Domenica sotto le Due Torri la sfida di ritorno.