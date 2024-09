Giovedi’ la ripresa. Dieci in nazionale. Casale non è al top

Saranno dieci e non tredici i calciatori che lasceranno Casteldebole alla sosta: non confermate le convocazioni di Erlic, Holm, Karlsson e Odgaard, mentre Byar, convocato dal Marocco Under 20 si aggiunge alla lista dei partenti. Lista che comprende Lucumi, Aebischer, Freuler, Iling, Skorupski, Urbanski, Posch, Fabbian e Ilic. Quattro giorni di riposo, poi giovedì alle 10 la ripresa a Casteldebole. Il Bologna approfitterà dello stop per recuperare Erlic e Ndoye dai rispettivi infortuni, per inserire in gruppo gli ultimi arrivati Casale, Dominguez e Pobega. A proposito di Casale, pure lui deve smaltire un infortunio al polpaccio accusato con la Lazio.