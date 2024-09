Bologna Empoli, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Bologna, 31 agosto 2024 – Più di un dubbio da sciogliere per Vincenzo Italiano alla vigilia del match contro l’Empoli, che si presenterà col nuovo acquisto De Sciglio (arrivato in prestito dalla Juve, partirà dalla panchina), dopo aver salutato in settimana Walukiewicz, direzione Toro. Nei rossoblù, cinque le assenze certe: Erlic e Ndoye, che salvo ulteriori imprevisti torneranno dopo la sosta, il grande ex Cambiaghi e i lungodegenti Ferguson ed El Azzouzi, ancora alle prese coi rispettivi problemi fisici. In difesa spazio dunque alla coppia Lucumi-Beukema, a sinistra più Lykogiannis che Miranda. Quest’ultimo infatti, a detta di Italiano, non è ancora al top della forma, ma potrà comunque essere utilizzato a gara in corso. Qualche novità potrebbe arrivare a centrocampo, dove Freuler ed Aebischer sono gli unici certi del posto, accanto a loro uno tra Pobega o Fabbian. Davanti, complice l’assenza di Ndoye, il tecnico dovrà scegliere uno tra Odgaard e Karlsson, col danese in vantaggio per una maglia dal primo minuto. Ballottaggio anche per il ruolo di punta centrale, con Dallinga che scalpita per guidare l’attacco e soffiare il posto a Castro, accanto a capitan Orsolini. Panchina per il neo-arrivato Iling ("in cerca della miglior condizione", così ha affermato il mister alla vigilia), mentre osserverà il match dalla tribuna Nicolò Casale. Empoli senza Zurkowski ed Ebuehi, e anche senza D’Aversa in panchina, ancora squalificato: al suo posto Salvatore Sullo.

Le probabili formazioni

BOLOGNA: 4-3-3 Allenatore: Italiano 1 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 22 Lykogiannis; 20 Aebischer, 8 Freuler, 80 Fabbian; 7 Orsolini, 9 Castro, 21 Odgaard. In panchina: 34 Ravaglia, 23 Bagnolini, 4 Ilic, 16 Corazza, 29 De Silvestri, 33 Miranda, 32 Byar, 10 Karlsson, 24 Dallinga, 2 Holm, 82 Urbanski, 14 Iling, 18 Pobega.

Empoli: 3-4-1-2 Allenatore: Sullo (D’Aversa squalificato) 23 Vasquez; 35 Marianucci, 34 Ismajli, 21 Viti; 11 Gyasi, 5 Grassi, 93 Maleh, 3 Pezzella; 10 Fazzini; 99 Esposito, 29 Colombo. In panchina: 98 Brancolini, 12 Seghetti, 2 Goglichidze, 22 De Sciglio, 13 Cacace, 7 Shpendi, 19 Ekong, 6 Henderson, 32 Haas, 30 Stojanovic, 39 Popov, 17 Solbakken.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli

Dove vedere la partita

Stadio: Renato Dall’Ara di Bologna

Ore: 18.30

Diretta TV: DAZN