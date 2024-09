Bologna Fc, Italiano: "In Champions avversarie forti, godiamoci questo viaggio”

Bologna, 30 agosto 2024 - Arriva l'Empoli e, almeno per un paio di giorni, l'attesissima Champions, verrà messa da parte. Un obbligo pensare alla sfida di domani coi toscani al Dall'Ara (calcio d'inizio alle 18.30) dopo il solo punto conquistato nelle prime due uscite, a maggior ragione se si considera che D'Aversa arriverà qui da imbattuto e fresco di successo all'Olimpico sulla Roma.

Italiano, alla vigilia, avverte i suoi, sperando che la brutta esperienza di domenica scorsa al Maradona sia stata quanto meno formativa. "Abbiamo analizzato ciò che non è andato a Napoli. Dobbiamo crescere e migliorare, ma siamo solo alla seconda giornata di questo nuovo viaggio. Il banco di prova era tosto e abbiamo sbagliato troppo sotto il punto di vista tecnico, certamente potevamo creare di più, come fatto con l’Udinese, e in settimana abbiamo lavorato per questo. Difesa alta? - prosegue - Il problema non è mai di un solo reparto, ma serve analizzare tutto. In alcuni momenti la pressione alta ha funzionato e potevamo fare gol, poi ce ne sono stati altri dove abbiamo avuto qualche problema in più, qualche automatismo dobbiamo ancora sistemarlo. Ma per crescere bisogna passare dagli errori: aggiungendo concretezza, potremo essere più pericolosi. In generale, sono fiducioso per come stiamo lavorando, tutti sono coinvolti e già da domani mi auguro di vedere un passo avanti".

Inevitabile poi, all'indomani del sorteggio, un commento del mister sulle prossime avversarie in Champions del Bfc. "Bisogna cominciare col dire che tutte le squadre sono forti, sia da affrontare in casa che in trasferta, verranno qui squadre di blasone e andremo in stadi caldissimi. Giocheremo questa coppa con entusiasmo, ma senza andare in gita. Prepareremo al 110% tutte le partite, vedo già tanta voglia anche nei giocatori di dare il massimo: godiamoci questo viaggio cercando di fare il meglio possibile".

Poi, in chiusura, Italiano ha parlato dei nuovi arrivati dal mercato e delle condizioni di alcuni dei suoi giocatori. "Sono contento di Casale e di tutti gli altri arrivi. Ho parlato con lui, non vede l'ora di iniziare: si sente apprezzato, ha già esperienza e sa lavorare di reparto: completiamo la difesa con un ottimo innesto".

Così sugli infortunati. "Ndoye salterà la gara di domani ma tornerà dopo la sosta, così come Erlic. Al posto di Dan, dovrò scegliere uno tra Karlsson e Odgaard: entrambi vogliono incidere e sono sicuro faranno bene. Miranda, essendo arrivato dalle Olimpiadi, sta accusando un po’ di stanchezza e di mancanza di integrazione, ma ha grande qualità, mentre Iling è reduce da settimane in cui si è allenato a parte, quindi ancora deve trovare la migliore condizione. Dallinga? E' il nostro numero 9 assieme a Castro, è in crescita esponenziale, sta molto meglio e sta imparando a conoscere il nostro campionato: vedremo se domani comincerà dall’inizio".