Orsolini scatenato a fine gara: “Non ho più la voce, un altro mattoncino per il nostro sogno”

Bologna, 20 aprile 2025 – E’ Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano a raccontare le emozioni di questa vittoria dopo l’espulsione del mister durante il match. Il tecnico ha così sottolineato subito la portata di quanto fatto in campo: “Diciamo che è stato un finale molto emozionante. Per fortuna siamo riusciti a sbloccarla su questa giocata di Orso. Credo sia una vittoria meritata, abbiamo spunto. Ci sono state alcune occasioni in cui siamo andati vicino al gol. Chiaro che giochi contro l’Inter, una squadra fortissima ma è una vittoria che ci da forza per le prossime partite”.

Niccolini poi ha evidenziato come il modo di giocare dei rossoblù e l’approccio dei giocatori faccia la differenza: “Noi chiediamo tantissimo sacrificio agli attaccanti ma anche agli altri. E’ un modo di giocare che sta pagando, Se siamo a 60 punti a 5 partite dalla fine vuol dire che è un lavoro che ci sta dando ragione. I ragazzi ci stanno credendo e si vede”. Un commento poi anche su Italiano e su come il mister abbia accolto il risultato finale: “Era più arrabbiato per l’espulsione. E’ la prima in carriera. Era un po’ dispiaciuto. Ho parlato anche con il quarto uomo, forse si poteva ammonire sia lui che il vice di Inzaghi. E’ comunque molto contento perché abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che tra 10 giorni giocherà la semifinale di Champions League. E’ una vittoria che ci da slancio per questo finale di stagione”.

Una chiosa poi anche sul protagonista di giornata e su come la gestione dei singoli sia tra le armi in più di questo Bologna: “Orsolini? La forza di questa squadra è il gruppo. Sono tutti amici, tutti pronti a fare una corsa in più per il compagno, possono gestire dunque anche una partita in cui non giocano titolari con il sorriso. E si vede perché spesso entrano e diventano decisivi. Questo è un gruppo che dal martedì alla domenica si allena sempre a tremila all’ora. Si va in campo in undici e tutti accettano le scelte del mister. Richi è un ragazzo molto intelligente ed è un grande giocatore, che può decidere le partite. Può farlo dal primo minuto oppure entrare ed essere decisivo come oggi”.

A fine gara arrivano anche le parole di Orsolini, scatenato ai microfoni di Sky: “Non ho quasi più la voce perché ho urlato come un forsennato. Mi sono ferito, non ho idea di ciò che ho fatto, ma sono fiero di questi ragazzi, della mia squadra, del percorso e comunque vada ci stiamo divertendo. Questa è una vittoria che mette un mattoncino per quello che è un altro sogno che non dirò e che quest’anno è più difficile. Oggi serviva un gol o una giocata ed è andata bene che è capitata a me”.