Bologna-Inter, Niccolini: "Ci abbiamo creduto fino alla fine. Orsolini è un campione"

Bologna, 20 aprile 2025 – Il Bologna manda immediatamente in archivio il passo falso di Bergamo e stende in pieno recupero l’Inter – reduce dal passaggio del turno in Champions e aggancoata in vetta dal Napoli – grazie alla magia di Riccardo Orsolini che in rovesciata ha sbrogliata la matassa di una gara senza dubbio più spettacolare nel primo tempo, in cui l’Inter è partita forte sfiorando la rete con Martinez e Carlos Augusto ma poi ha subito il ritorno dei felsinei capaci, grazie a un eccellente pressing, di mandare in tilt le trame nerazzurre e prendere campo per poi creare a loro volta almeno un paio di palle gol nitide. Nella ripresa le cose sono cambiate e sono salite l’intensità e la cattiveria agonistica a scapito dello spettacolo. I cambi operati da Italiano (espulso assieme al vice di Inzaghi Farris dopo un diverbio tra le panchine) hanno però pagato maggiori dividendi perché nel finale il Bologna è tornato a ruggire e ad assaltare l’area dell’Inter fino alla magia decisiva di Orsolini. Ai microfoni di DAZN nel post-partita, in virtù dell’espulsione subita da mister Vincenzo Italiano, per i rossoblù si è presentato il vice Daniel Niccolini, visibilmente soddisfatto: “Ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo avuto un altro paio di opportunità in cui avremmo potuto fare meglio ma poi è arrivato l’episodio di Orsolini, che è un campione. Solo lui poteva fare questa cosa qua”. Decisivi i cambi sugli esterni e soprattutto l’ingresso di Cambiaghi: “Facciamo un gioco molto dispendioso in fase di non possesso. Gli esterni e gli attaccanti sono i primi a pressare e ci sta di poter cambiare a gara in corso. Abbiamo la fortuna di avere quattro o cinque esterni di categoria importante, che ci stanno dando ottime risposte. Poterli ruotare è per noi un grandissimo vantaggio”. Sull’espulsione di Italiano: “Sono cose di campo. Ho parlato con il quarto uomo e gli ho detto che forse sarebbero bastate due ammonizioni. Il mister è molto dispiaciuto perché è la sua prima espulsione in carriera”. Umori opposti sul fronte nerazzurro, con Simone Inzaghi che ha elogiato sì la prestazione dei suoi e del Bologna ma non ha risparmiato una stoccata sulla rimessa laterale che ha portato al gol di Orsolini: “I ragazzi a fine partita erano nervosi perché la palla esce nell’area tecnica mia e viene battuta dodici o tredici metri più avanti. Non poteva essere battuta così avanti ma anche noi avremmo dovuto difendere meglio perché eravamo in superiorità numerica in area. Abbiamo saltato in due e abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato contro un grande Bologna, ribattendo colpo su colpo. Fa male ma quando i ragazzi saranno più lucidi la analizzeremo. Il campionato non finisce qui. La sconfitta brucia ma si va avanti con tantissima fiducia. Stasera era presto per analizzare il tutto, c’era nervosismo. Ai ragazzi non posso dire nulla. Il fatto di aver preso una rimessa battuta più avanti non deve essere un alibi. Abbiamo qualche giocatore fuori, gli unici ammoniti erano diffidati e salteranno la Roma. È un momento in cui giochiamo spesso. Analizzeremo il tutto con calma”. La corsa scudetto resta comunque molto aperta: “Si riparte dalla prestazione di oggi contro una squadra molto in salute, che in casa ha perso solo contro il Verona. I ragazzi hanno dato tutto, ribattendo colpo su colpo. Avevamo grande rispetto per il Bologna. Non ci voleva l’ultimo gol. Avremmo accettato volentieri il pari che forse sarebbe stato il risultato più giusto ma questo è il calcio. Siamo a pari punti con il Napoli, mancano cinque gare e abbiamo visto che i calendari hanno un’importanza relativa. In ogni partita si trovano squadre organizzate che lottano. Non sarà facile né per noi né per il Napoli. Giocheremo con fiducia e andando avanti come stiamo facendo”.