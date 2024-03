GLI AVVERSARI. Nicola: "E’ una sfida contro una big». Destro in panchina Davide Nicola si prepara ad affrontare l'Empoli consapevole dell'avversario difficile che è il Bologna. Nicola elogia il lavoro di Motta ma si dice pronto a battagliare. Destro potrebbe iniziare in panchina, ma Nicola ha diverse opzioni in attacco. È la prima volta che Motta e Nicola si sfidano come allenatori.