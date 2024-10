GLI AVVERSARI. Robertson e Nuñez i dubbi per Slot. Chiesa in risalita

Al match con i rossoblù, il Liverpool di Arne Slot arriva da capolista solitaria della Premer: grazie anche al pari dell’Aston Villa in casa dell’Ipswich. Ci arriva dopo il successo in casa del Wolverhapton per 2-1, griffato da Konate e Salah (rigore) quinto successo in sei gare. Da capire le condizioni di Robertson, terzino sinistro costretto a uscire nei minuti finali: "Non credo sia nulla di grave, ma vediamo", ha detto Slot. Gomez è pronto qualora lo scozzese alzasse bandiera bianca. In quel di Liverpool si aspettano che con il Bologna possa avere un’occasione e minuti, dall’inizio o a gara in corso, Federico Chiesa, a segno contro i rossoblù nel Bologna-Juventus di fine scorsa stagione: nell’eventualità resta da capire se a destra, al posto di Salah, o a sinistra, dove fin qui si sono divisi il ruolo Diaz e Gakpo. Da capire anche se Slot recupererà o meno la punta uruguaiana Nunez, fuori dai convocati col Wolverhampton, dove di punta è stato impiegato Diogo Jota, autore di un assist.

m.g.