Gli scenari: tanti club su Joshua che può liberarsi con la clausola da 40 milioni. Per il belga c’è il tema del riscatto con il Milan. Zirkzee e Saelemaekers in attesa di Motta. Il destino dei big incrocia quello del tecnico

Calafiori prende tempo, ma non è il solo. Il destino di altri rossoblù si incastrano con quello di Thiago Motta. Che il il Manchester United stia pensando a Zirkzee per il futuro è notizia che circola già da gennaio. Sull’olandese ci sono pure Milan, Juventus, Inter, Napoli, Arsenal e Aston Villa e Newcastle, oltre al West Ham. Caso vuole che da OltreManica abbiano rilanciato nelle ultime ore che proprio West Ham e Manchester United sarebbero due serie pretendenti delle ultime ore (insieme al Barcellona) per sorprendere la Juventus e aggiudicarsi Thiago Motta (insieme al Barcellona), che a Bologna dicono faranno di tutto per trattenere senza aver mai specificato cosa rappresenti quel tutto. Morale: la sensazione che almeno tre calciatori attendano il destino di Thiago per capire che ne sarà di loro. Tra questi Saelemaekers, arrivato in prestito dal Milan per 500mila euro con diritto di riscatto a 9,5 milioni. Ma da Casteldebole quanto filtra è che la dirigenza potrebbe provare a capire se sia possibile abbassare quella clausola.

C’è anche un’altra verità. Saelemakers è stato un calciatore fortemente voluto da Thiago. Karlsson meno e in caso di addio di Thiago avrebbe con il successore di Motta la chance di mostrare il suo valore. Ma in rosa ci sono pure Odgaard, fresco di riscatto per 4 milioni più 1 di bonus, Ndoye e Orsolini. Insomma, in caso di addio di Thiago il futuro di Saelemaekers a Bologna potrebbe essere in bilico e il belga nella festa Champions post Juventus ha fatto intendere che il tecnico abbia giò parlato allo spogliatoio di addio o di aver intuito qualcosa: "Grazie per tutto quello che hai fatto per noi è stato incredibile", le parole del belga che sanno di addio.

Entro fine giugno il Bologna dovrà decidere se esercitare o meno i riscatti di Kristiansen per 15 milioni dal Leicester e il rinnovo del contratto di Lykogiannis, in scadenza. E pure il futuro di questi calciatori pare legato alla scelta sul futuro di Thaigo e potrebbe poi portare a una rivoluzione più ampia di quella che nelle intenzioni avrebbe il club, che vorrebbe confermare gran parte della rosa, ma senza la conferma del tecnico quel piano potrebbe essere rivisto, per volontà o per costrizione, onde evitare quanto è successo a Napoli in questa stagione una volta che gli eroi dello scudetto sono stati privati della loro guida spirituale. Anche questo sarà oggetto di meditazione a Casteldebole, dove a prenscindere dal futuro del tecnico si medita in primis alla conferma degli uomini mercato Sartori e Di Vaio, a un anno dalla scadenza. Ma prima si attende l’ultima parola di Thiago, da cui a cascata arriveranno le richieste e le decisioni di e su Calafiori, Saelemaekers, Zirzkee, Kristiansen e compagnia.

