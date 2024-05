Gran galà dalle 11. Portonovo, Veterani a casa Bulgarelli

Campione per sempre. Portonovo di Medicina, paese natale di Giacomino Bulgarelli, ospita un torneo intitolato alla memoria del numero 8 per antonomasia della storia rossoblù. Uno degli eroi del 1964. In questa edizione, oltre alla memoria di Giacomo si onoreranno i 60 anni dall’ultimo scudetto nonché i sessant’anni del Centro Bologna Clubs. Sarà una sorta di Gran Galà del tifoso: alle 11, al centro di via Zambrini, il confronto tra Portonovo Vecchie Glorie opposto ai Veterani Bologna Fc il cui presidente onorario è Roberto Cocchi. Nelle fila dei Veterani troveremo PaoloStringara, Pepè Anaclerio, Fabio Poli, Renato Villa, Franco Colomba, Paolo Foschini, Fio Zanotti, Andrea Bergamo, Marco Ballotta, Carmine Esposito, Mimmo Maietta, Federico Janich, Mirko Fogli, Caludio Perani, Paolo Ciaccio, Orfeo Orlando, Paolo Mengol, Pierluigi Di Dià. E poi Comakov, Sermenghi, Testa e Cavalieri.