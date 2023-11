Guendouzi è l’ultimo ad arrendersi. Luis Alberto cala, Zaccagni spento

Provedel 6 Incolpevole.

Lazzari 6,5 Spinge con continuità mandando in crisi tanto Saelemaekers quanto Lykogiannis. Ala aggiunta e non è colpa sua se I compagni non sfruttano cross e corner.

Patric 5 A inizio secondo tempo viene preso d’infilata da Ferguson.

Romagnoli 5,5 Partecipa al pasticcio che porta al vantaggio rossoblù, perdendo Zirkzee. Macchia così una prestazione che l’aveva visto guidare con sicurezza il reparto e sfiorare il gol nel primo tempo.

Marusic 5 Orsolini gli scappa un paio di volte ma la frittata la combina a inizio ripresa, tenendo in gioco Ferguson in occasione del vantaggio rossoblù. Guendouzi 6,5 Parte forte, allargandosi spesso a destra. Nel secondo tempo è l’utimo ad arrendersi. Corre, rincorre, si butta negli spazi. Quando esce la Lazio perde il centrocampo.

Rovella 6 Il regista cresce. Ma non è ancora trascinatore. Anche lui è complice nell’azione del gol perdendosi Ferguson.

Luis Alberto 6 Sfiora il gol olimpico da corner e cerca l’assist e l’imbucata. Cala nella ripresa e con lui la Lazio, che non spaventa più.

Felipe Anderson 5 Salta con continuità Lykogiannis, andando però a sbattere su Calafiori Castellanos 5 Centra il palo dopo cinque minuti su cross di Lazzari: La Penna ravvisa una spinta su Beukema, ma in caso di gol il Var avrebbe potuto metterci becco. Ci va vicino anche su azione di corner, di testa prima e di piede poi. Ma manca la zampata vincente. Pedro 5 Come Anderson: spinge, ma al dunque non incide. Pellegrini 5 Peggio di Marusic, sempre in ritardo.

Zaccagni 5 Non si accende.

Immobile 5 Avrebbe dovuto svoltare la gara insieme a Zaccagni e Isaksen, invece resta spento.

Isaksen 5,5 Rispetto agli altri subentranti è più vivo, ma comunque non basta.

Kamada 5,5 Prova qualche incursione finale, ma senza la cattiveria necessaria.

Allenatore Sarri 5,5 Risparmia diversi titolari in vista di Feyenoord e Roma: la Lazio parte fortissimo, ma spreca tanto e paga. Niente poker, niente terzo clean sheet consecutivo e niente quarto posto.

Voto squadra 5

Marcello Giordano